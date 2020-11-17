Продажи Crusader Kings III преодолели отметку в миллион копий
Издательство Paradox Interactive пусть и с сильным опозданием, но всё же опубликовало отчёт по итогам третьего квартала текущего года. Если коротко, то у компании всё замечательно: выручка растёт, игры продаются, новые проекты развиваются и готовятся к релизу. Особенно весомый вклад в успех Paradox Interactive в отчётном периоде вложили Stellaris, Europa Universalis IV, Cities Skylines, Heats of Iron IV и новенькая Crusader Kings III.
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По информации компании, продажи Crusader Kings III к концу отчётного периода (по сути, всего за месяц) превысили один миллион копий, при этом у игры огромное количество положительных оценок. Издательство считает данный результат очень достойным и доказывающим, что Crusader Kings III им удалась.
В настоящее время Paradox готовится к выходу посвящённой криминальному Чикаго двадцатых годов прошлого столетия стратегии Empire of Sin от студии Джона Ромеро.
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