Тут всё просто — приключенческую игру Call of the Sea действительно уже можно предзаказать. Консольная версия проекта от Out of the Blue Games и Raw Fury доступна для предварительной покупки в цифровом магазине Microsoft. Заполучить её себе смогут владельцы актуальных версий Xbox, включая некстген, на данный момент действует скидка 10%.

Call of the Sea порадует любителей плавного и стабильного гейминга. Разработчики пообещали для игры поддержку 4K, HDR, 60 кадров в секунду и технологии Smart Delivery. Более того, поддержка 120 fps тоже будет — по крайней мере, об этом сообщается на официальной страничке игры в Microsoft Store.

Call of the Sea расскажет нам историю, которая разворачивается где-то в южной части Полинезии в 1930-е годы. Главная героиня по имени Нора отправляется на поиски пропавшей экспедиции своего мужа. Разработчики обещают порадовать нас красивыми пейзажами, медитативным исследовательским процессом и богато обставленным локациями.

Релиз Call of the Sea запланирован на 8 декабря. Дополнительно проект должен выйти на PC.