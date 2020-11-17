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Приключенческую игру Call of the Sea уже можно предзаказать, но пока только на Xbox

Выход на PC тоже в планах.
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Тут всё просто — приключенческую игру Call of the Sea действительно уже можно предзаказать. Консольная версия проекта от Out of the Blue Games и Raw Fury доступна для предварительной покупки в цифровом магазине Microsoft. Заполучить её себе смогут владельцы актуальных версий Xbox, включая некстген, на данный момент действует скидка 10%.

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Call of the Sea порадует любителей плавного и стабильного гейминга. Разработчики пообещали для игры поддержку 4K, HDR, 60 кадров в секунду и технологии Smart Delivery. Более того, поддержка 120 fps тоже будет — по крайней мере, об этом сообщается на официальной страничке игры в Microsoft Store.

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Call of the Sea расскажет нам историю, которая разворачивается где-то в южной части Полинезии в 1930-е годы. Главная героиня по имени Нора отправляется на поиски пропавшей экспедиции своего мужа. Разработчики обещают порадовать нас красивыми пейзажами, медитативным исследовательским процессом и богато обставленным локациями.

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Релиз Call of the Sea запланирован на 8 декабря. Дополнительно проект должен выйти на PC.

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raw fury call of the sea out of the blue games
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