Релиз Sniper Ghost Warrior Contracts 2 отложили до следующего года
Изначально предполагалось, что высокоточный шутер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 поступит в продажу этой осенью, однако календарная осень уже практически на излёте, а игры всё нет и нет. Игроки предположили, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ждёт неминуемый, столь модный в этом году перенос релиза, и так оно и случилось: в беседе с австралийским изданием Well Played ведущий дизайнер уровней в студии CI Games Даниэль Славинский сообщил, что релиз проекта задержится до первого квартала 2021 года.
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В причины переноса релиза господин Славинский вдаваться не стал, заявив лишь, что в ближайшие два месяца студия объявит точную дату.
Напомним, что в Sniper Ghost Warrior Contracts разработчики отказались от привычного открытого мира основной серии в пользу проработанных карт и более увлекательных многогранных заданий.
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