С тех пор, как Blizzard по многочисленным просьбам игроков добавила в Overwatch режим игры по ролям, у представителей наиболее популярного игрового класса — «Урон» — возникли чудовищные проблемы со временем поиска. Слово «чудовищный» в данном случае не преувеличение, ведь в среднем от трети до половины игрового времени любители стрелять в Overwatch проводят в поиске матча. Всё бы ничего, но «стрелки» составляют большую часть аудитории игры, и игнорировать их проблемы и неудобства попросту нельзя. В попытке решить проблему разработчики уже что только ни придумывали, но ощутимого результата принимаемые меры не давали.

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Почему бы не попробовать ещё одну систему, решили в Blizzard, и несколько часов назад анонсировали так называемый приоритетный пропуск. Суть в следующем: игрокам дадут возможность запускать поиск в режиме «универсала» — игра добавит вас в матч на наиболее востребованную в данный момент роль (танк, урон или поддержка), а его завершение дарует вам «билет» в приоритетный поиск, который можно будет потратить на сокращение времени поиска матча на необходимую вам роль. Игрок сможет накопить до сорока таких пропусков.

Blizzard не обещает, что приоритетный поиск обеспечит практически мгновенный доступ в матч на любимом классе — это невозможно статистически — но сокращение времени ожидания должно быть ощутимым.

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Самой непопулярной игровой ролью в Overwatch являются танки, и именно в их нехватке кроются все проблемы поиска матчей. Пока трудно сказать, станут ли матчи качественнее из-за резкого притока в них «дпс-мейнов», попавших на нелюбимую и, как следствие, хуже всего изученную роль исключительно ради получения приоритетного пропуска. Радует хотя бы то, что игра косвенно стимулирует игроков стараться выиграть: за победу в матче, в который вы попали «универсалом», вам будут давать больше приоритетных пропусков, чем за поражение.