Фанаты ремейка Mafia просят разработчиков добавить в игру больше контента
Mafia Definitive Edition стала примером того, как следует делать ремейки культовых игр: проект ощущался настолько естественно, что казалось, будто так было всегда. Поэтому немудрено, что игроки, вдоль и поперёк прошедшие ремейк, выполнившие все сторонние активности и разблокировавшие все достижения, хотят большего. В частности, на просторах портала Change.org даже появилась петиция с просьбой внедрить в Mafia Definitive Edition больше контента.
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По мнению авторов петиции, в Mafia Definitive Edition отчаянно не хватает DLC, которые бы рассказали истории любимых игроками персонажей, фоторежима, дополнительного контента для режима «Прогулки» (в частности, возможности пользоваться трамваями и метро и заходить в жилища ключевых персонажей). Также игроки уверены, что ремейку Mafia не повредят и новые геймплейные элементы вроде перестрелок между членами разных банд, возможности пользоваться магазинами и так далее. Иными словами, игрокам отчаянно хочется увидеть GTA в сеттинге Mafia.
Стоит отметить, что успех Mafia Definitive Edition превзошёл ожидания издательства, поэтому нельзя исключать, что в погоне за дополнительной прибылью хотя бы часть просьб фанатов будет исполнена.
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