Успех ремейка Mafia превзошёл ожидания издательства
К обновлённым вариантам культовых игр прошлого можно относиться по-разному, но игровая общественность пришла к консенсусу, что студии Hangar 13 удалось сделать потрясающий ремейк Mafia. Проект получил тёплые отзывы игроков и даже произвёл положительное впечатление на ведущего разработчика «оригинала», поэтому вполне естественно, что в квартальном финансовом отчёте компания Take-Two Interactive (владеющая издательством 2K Games) назвала «материальные» результаты проекта превзошедшими её ожидания.
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Конкретно статистикой продаж Mafia Definitive Edition компания Take-Two не поделилась, однако сборник ремастеров Mafia Trilogy к концу отчётного периода (30 сентября) разошёлся тиражом в два миллиона копий. Свою ощутимую лепту в успех второго квартала текущего финансового года для Take-Two также внесли NBA 2K и PGA Tour 2K11.
По статистике компании, тираж The Outer Worlds от Obsidian Entertainment преодолел отметку в три миллиона копий, а вот тиражи Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 уже увеличиваются сравнительно неохотно: 135 млн и 35 млн копий к концу отчётного периода соответственно.
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Руководитель Take-Two Штраус Зельник намекнул, что компания продолжит выпускать графически улучшенные версии своих проектов для консолей нового поколения. Также Зельник уверен, что консоли нового поколения будут пользоваться огромным спросом.
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