Кинематографический ролик к скорому выходу World of Warcraft Shadowlands
До выхода крупного аддона Shadowlands для World of Warcraft остаётся чуть больше недели, и по такому поводу Blizzard решила опубликовать полноценный релизный кинематографический видеоролик, в котором нам продемонстрировали и главного антагониста дополнения, и место его действия.
реклама
Важно напомнить, что релиз аддона по московскому времени состоится 24 ноября в 02:00, так что фанатам World of Warcraft придётся не только брать отгул на работе, но и немного нарушить режим. Если, конечно, хочется присутствовать на премьере.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила