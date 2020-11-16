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Кинематографический ролик к скорому выходу World of Warcraft Shadowlands

Выглядит симпатично, спору нет.
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До выхода крупного аддона Shadowlands для World of Warcraft остаётся чуть больше недели, и по такому поводу Blizzard решила опубликовать полноценный релизный кинематографический видеоролик, в котором нам продемонстрировали и главного антагониста дополнения, и место его действия.

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Важно напомнить, что релиз аддона по московскому времени состоится 24 ноября в 02:00, так что фанатам World of Warcraft придётся не только брать отгул на работе, но и немного нарушить режим. Если, конечно, хочется присутствовать на премьере.

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