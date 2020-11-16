Microsoft не собирается запрещать выпускать игры от Bethesda на других платформах
После того, как Microsoft официально приобрела ZeniMax Media вместе со всеми её внутренними компаниями и франшизами, в игровом сообществе участилось появление мыслей о том, что редмондцы в добровольно-принудительном порядке сделают продукцию свежеприобретённых компаний полностью эксклюзивной для своих платформ (Windows и Xbox).
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Масла в огонь не так давно подлил руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер, заявивший, что играм Bethesda вовсе необязательно выходить за пределами платформ Microsoft, чтобы отбить затраты на покупку компании. Естественно, в этих словах нет никаких утверждений, они носят лишь сравнительный характер и указывают на масштабы аудитории пользователей игровых платформ Microsoft, однако многие всё же занервничали, и немного успокоить аудиторию решил финансовый директор подразделения Xbox Тим Стюарт, выступивший на днях на конференции Jefferies Interactive Entertainment.
По словам Стюарта, Microsoft хочет, чтобы игры в долгосрочной перспективе в своих лучших формах были доступны именно на её платформах, но лишать пользователей платформ от Sony, Nintendo или других компаний контента от Bethesda редмондцы не собираются. Временную эксклюзивность для Xbox/Windows, впрочем, как следует из слов Стюарта, компания не исключает.
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Microsoft планирует развивать сервис Game Pass: во многом для его развития компания и приобрела ZeniMax/Bethesda, игры которой будут доступны по подписке и популяризуют сервис. В перспективе в Game Pass появятся и проекты от потенциальных новых студий, ведь останавливаться с покупками новых коллективов Microsoft пока не планирует.
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