Cyberpunk 2077, безусловно, является как минимум самой ожидаемой игрой этого года, поэтому аналитики уже потихоньку строят прогнозы касательно продаж проекта за основные пострелизные периоды. Так, аналитики польского агентства DM BOŚ предполагают (перевод с польского предоставлен Google’ом), что продажи Cyberpunk 2077 с 10 декабря и до конца текущего календарного года составят 21 миллион копий, а за первый год с момента релиза достигнут 34 миллионов копий.

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Стоит отметить, что аналитики слегка понизили свои прогнозы после очередного переноса релиза игры: ранее они рассчитывали, что игра разойдётся тиражом в 25 миллионов и 35,5 миллиона копий с релиза (тогда это было 19 ноября) до конца года и спустя 12 месяцев после релиза соответственно.

По подсчётам аналитиков, общий бюджет Cyberpunk 2077 составляет примерно 1,2 млрд польских злотых, или около 314 миллионов долларов США. Откуда аналитики взяли такие числа, не уточняется, но если они хотя бы приблизительно верны, то Cyberpunk 2077 по затратам на производство и продвижение превзошла даже Grand Theft Auto V.