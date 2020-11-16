Появилось новое коротенькое видео по грядущей Cyberpunk 2077, его разработчики готовили для игроков Германии. На специальной страничке проекта в Twitter была размещена целая новая минута геймплея. Там и кастомизация персонажа с изменением зубов «засветилась», и сам город Найт-Сити. Авторы решили сделать акцент на том, что в этом месте не всегда может быть ночь, дождь и слепящий неон. И герой Киану Ривза — куда уж без него в новом видеоматериалы по Cyberpunk 2077! В общем, получилась бодрая «нарезка» с игровым процессом, особенности которого мы уже знаем очень хорошо.

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Если вам этого ролика покажется мало (что справедливо), то предлагаем к вашему ознакомлению новый трек игровой группы SAMURAI, в котором солирует Джонни Сильверхэнд.

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Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря нынешнего года. Игра выйдет на PC и консолях (актуальных и некстгене).