Авторы шутера Land of War — The Beginning про военную Польшу 1939 года делают локации по историческим документам
Сотрудники MS Games опубликовали новый дневник разработки, посвящённый Land of War — The Beginning. Это военный шутер с не самой плохой картинкой, если что. Свежий ролик посвятили работе над окружением. Действие Land of War происходит в Польше в 1939 году, в самом начале Второй мировой. Девелоперы ставят перед собой очень амбициозную задачу: сделать всё максимально достоверным и аутентичным, с оглядкой на исторический материалы.
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В этом плане воссоздание окружения по историческим фотографиям — сложная задача. Но специалисты MS Games подчёркивают, что далеко не все локации получится воссоздать в полном соответствии с историей. Где-то движок накладывает ограничения, в других случаях нужных фотографий нет. В общем, кропотливая это работа.
Land of War — The Beginning должна выйти на PC (в Steam) в начале будущего года.
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