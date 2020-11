Сотрудники MS Games опубликовали новый дневник разработки, посвящённый Land of War — The Beginning. Это военный шутер с не самой плохой картинкой, если что. Свежий ролик посвятили работе над окружением. Действие Land of War происходит в Польше в 1939 году, в самом начале Второй мировой. Девелоперы ставят перед собой очень амбициозную задачу: сделать всё максимально достоверным и аутентичным, с оглядкой на исторический материалы.

В этом плане воссоздание окружения по историческим фотографиям — сложная задача. Но специалисты MS Games подчёркивают, что далеко не все локации получится воссоздать в полном соответствии с историей. Где-то движок накладывает ограничения, в других случаях нужных фотографий нет. В общем, кропотливая это работа.

Land of War — The Beginning должна выйти на PC (в Steam) в начале будущего года.