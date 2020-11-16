Call of Duty Black Ops Cold War уже бьёт рекорды продаж
На то, что Call of Duty Black Ops Cold War с высокой вероятностью станет очередной рекордсменкой франшизы, указывало сразу несколько факторов: и высокий интерес публики к бета-тестированию новинки, и пандемия, значительно повысившая прибыль игропрома, и в целом трепетная любовь сообщества к подсерии Black Ops.
реклама
Игра поступила в продажу в минувшую пятницу, а сегодня с подачи представителя Activision Blizzard Анны Малмхейк стало известно, что Black Ops Cold War установила рекорд цифровых продаж первого дня в истории франшизы.
Как пишет Малмхейк, это лишь начало: Black Ops Cold War будет получать огромное количество бесплатного пострелизного контента — игроки могут ожидать такого же уровня поддержки, как и в случае с прошлогодней Call of Duty Modern Warfare.
реклама
Любопытно, что в британском чарте, который наряду с американским иногда принято считать неким «мерилом» интереса к играм, Call of Duty Black Ops Cold War впервые за тринадцать лет уступила первое место в стартовых продажах. И не кому-то, а Assassin’s Creed Valhalla.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила