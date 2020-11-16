На то, что Call of Duty Black Ops Cold War с высокой вероятностью станет очередной рекордсменкой франшизы, указывало сразу несколько факторов: и высокий интерес публики к бета-тестированию новинки, и пандемия, значительно повысившая прибыль игропрома, и в целом трепетная любовь сообщества к подсерии Black Ops.

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Игра поступила в продажу в минувшую пятницу, а сегодня с подачи представителя Activision Blizzard Анны Малмхейк стало известно, что Black Ops Cold War установила рекорд цифровых продаж первого дня в истории франшизы.

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Как пишет Малмхейк, это лишь начало: Black Ops Cold War будет получать огромное количество бесплатного пострелизного контента — игроки могут ожидать такого же уровня поддержки, как и в случае с прошлогодней Call of Duty Modern Warfare.

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Любопытно, что в британском чарте, который наряду с американским иногда принято считать неким «мерилом» интереса к играм, Call of Duty Black Ops Cold War впервые за тринадцать лет уступила первое место в стартовых продажах. И не кому-то, а Assassin’s Creed Valhalla.