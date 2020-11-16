Утечка: Resident Evil Village выпустят в апреле следующего года
В начале ноября серверы Capcom подверглись масштабной хакерской атаке: злоумышленники завладели вагоном и маленькой тележкой информации, в том числе и о грядущих проектах, и начали шантажировать компанию, требуя колоссальный «выкуп». Сегодня Capcom подтвердила факт несанкционированного доступа к своим системам и заявила о проведении расследования, и сегодня же взломщики опубликовали пачку сведений, в том числе, например, об «окне» релиза Resident Evil Village.
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Новую игру культовой серии намереваются выпустить в апреле наступающего года, а предзаказы планируют начать собирать в январе. Capcom рассчитывает, что рано или поздно Resident Evil Village разойдётся 10-миллионным тиражом, и помочь в этом должен в том числе выпуск игры на консолях прошлого (PS4 и Xbox One) поколения.
Также в утечке обнаружена информация о работе Capcom над онлайн-проектом по вселенной Resident Evil, в котором, согласно описанию, будут какие-то элементы королевской битвы. В числе новых проектов для «больших» платформ также упоминаются сетевой боевик Shield и некий таинственный проект под мрачным названием Guillotine.
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Capcom не исключает, что в руки хакеров могла попасть и личная информация о её сотрудниках и акционерах, но за платёжные сведения спокойна — они обрабатываются сторонней специальной компанией.
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