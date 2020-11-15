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Destiny 2 Beyond Light заняла сразу три строчки в недельном чарте продаж в Steam

Из них две — лидерские. И свергла Phasmophobia, что немаловажно.
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Очередное воскресенье — очередной повод вспомнить о двух вещах: то, что завтра на работу и то, что Valve обновила свой недельный чарт продаж в Steam. На этот раз изменений в чарте удивительно много, и главное из них — занятие дополнением Beyond Light для Destiny 2 сразу двух верхних строчек, а именно первой и второй. Данный расклад оказался весьма неожиданным, ведь средний рейтинг Beyond Light в Steam едва превышает 50 %, что иначе как катастрофой назвать трудно.

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В десятке лидеров по-прежнему располагаются Phasmophobia, которая после безоговорочного лидерства на протяжении многих недель рухнула аж на пятое место, Among Us и предзаказ Cyberpunk 2077. Всего же десятка лидеров чарта на этой неделе выглядит так:

  • Destiny 2 Beyond Light Deluxe;
  • Destiny 2 Beyond Light + сезонный пропуск;
  • Valve Index VR Kit;
  • Football Manager 2021;
  • Phasmophobia;
  • Sea of Thieves;
  • Destiny 2 Beyond Light;
  • Among Us;
  • Cyberpunk 2077 (предзаказ);
  • FIFA 21.
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vitosol
22:58
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22:57
Эти видюхи продаются только при покупке целого системника.
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laon
22:57
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id_1
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R2R
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