Очередное воскресенье — очередной повод вспомнить о двух вещах: то, что завтра на работу и то, что Valve обновила свой недельный чарт продаж в Steam. На этот раз изменений в чарте удивительно много, и главное из них — занятие дополнением Beyond Light для Destiny 2 сразу двух верхних строчек, а именно первой и второй. Данный расклад оказался весьма неожиданным, ведь средний рейтинг Beyond Light в Steam едва превышает 50 %, что иначе как катастрофой назвать трудно.

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В десятке лидеров по-прежнему располагаются Phasmophobia, которая после безоговорочного лидерства на протяжении многих недель рухнула аж на пятое место, Among Us и предзаказ Cyberpunk 2077. Всего же десятка лидеров чарта на этой неделе выглядит так: