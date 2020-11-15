Вчера появилась информация о том, что в Assassin’s Creed Valhalla на PC отсутствуют привычные достижения. Игроки, для которых «ачивки» — смысл прохождения новых проектов, практически сразу затеяли жаркий спор на просторах официального форума техподдержки, где получили от представителя Ubisoft ответ, дескать, компания отказывается от привычной системы достижений на PC для интеграции с системой Ubisoft Connect, где достижения будут преобразованы в испытания со специальными наградами.

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Сегодня же выяснилось, что представитель Ubisoft ошибся и вообще неизвестно, откуда взял эту информацию. Сотрудник технической поддержки компании отписался на форуме и уточнил, что отсутствие достижений в Assassin’s Creed Valhalla на PC не было запланировано, и что разработчики трудятся над их включением. Также сотрудник извинился за вызвавшее недопонимание среди аудитории сообщение (теперь уже удалённое) своего коллеги. Видимо, в запутанных планах Ubisoft теряются даже её сотрудники.

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Возвращаясь к теме Assassin’s Creed Valhalla, хотелось бы отметить, что проект уже бьёт рекорды и, в частности, стал самым востребованным по стартовому «онлайну» среди других игр франшизы. Возможно, в ближайшие дни/недели Ubisoft расскажет о рекордных продажах.