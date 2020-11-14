Кажется, Ubisoft решила отказаться от использования системы достижений в своих играх для PC. На отсутствие «ачивок» впервые обратили внимание первые покупатели Assassin’s Creed Valhalla, но сначала все были убеждены, что это обычная программная ошибка, так как на консолях всё сразу было на месте. Теперь же стало известно, что Ubisoft намеренно отказывается от системы достижений на PC, но здесь есть нюансы.

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Имеется в виду, что «ачивки» пропадут у новых игр только в их привычном исполнении. В качестве достойной замены разработчики видят испытания, улучшающие профиль игрока и выдающие специальные награды — всё это будет организовано в рамках новой платформы Ubisoft Connect, о которой мы достаточно подробно писали здесь. Более подробнее об этом было написано самими разработчиками на официальном форуме. То есть, поклонникам творчества Ubisoft на PC придётся свыкнуться с тем обстоятельством, что во всех новых проектах компании будет присутствовать только улучшенная и расширенная система испытаний. Главное отличие последних от привычных и полюбившихся достижений заключается в реализованной программе ежедневных мини-задач. Нечто подобное реализовано, например, в World of Tanks.

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Разумеется, неравнодушные игроки затеяли горячий спор в отдельной теме форума Reddit, и она просто пропитана густой атмосферой разочарования и даже ненависти. Пользователи недоумевают: зачем было убирать на PC достижения, оставляя их на консолях? По мнению завсегдатаев форума, это выглядит как дискриминация. Более того, игроков не устраивает, что ежедневные испытания слишком лёгкие и от этого бессмысленные. Но самый главный вопрос лежит на поверхности: почему нельзя было сделать испытания с интегрированной системой достижений?

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Насколько оправданным было решение Ubisoft убрать достижения с игр на PC — узнаем в ближайшем будущем. Видимо, эксперименты с социальной и мотивационной составляющей продолжатся, ведь компании нужно более наглядно разделять переход с Uplay на Ubisoft Connect.