Перспективный проект Everywhere от бывшего главы Rockstar North переехал на Unreal Engine
Амбициозный проект Everywhere от основанной бывшим руководителем Rockstar North (серия Grand Theft Auto) Лесли Бензисом студии Build a Rocket Boy изначально должен был создаваться на базе движка Lumberyard от Amazon, но на днях разработчики объявили о том, что переводят игру на Unreal Engine.
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К сожалению, разработчики не уточники ни причину данного решения, ни конкретную версию Unreal Engine, на которой будет создаваться Everywhere. Впрочем, скорее всего, данное решение принималось с целью улучшения проекта, его технической составляющей и внешнего вида.
Об игре информации тоже нет практически никакой: известно лишь то, что в ней будет большой открытый мир относительно недалёкого будущего с огромной свободой действий. В общем, что-то вроде научно-фантастического конкурента Grand Theft Auto. Деньги на производство у студии тоже есть: в конце сентября она получила инвестиций на сумму почти в 41 миллион долларов.
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