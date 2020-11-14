Among Us стала самой скачиваемой мобильной игрой месяца второй раз подряд
Аналитическая компания Sensor Tower продолжает поставлять для нас ценные сведениях о лучших из лучших в мире мобильных приложений. В прошлый раз мы узнали, что самым скачиваемым неигровым приложением октября закономерно стал TikTok, а сейчас стало известно, что там с играми. Sensor Tower объявила, что Among Us стала самой скачиваемой мобильной игрой октября. Причём, детище студии InnerSloth уже второй месяц подряд получает это почётное звание.
реклама
Если переходить к конкретным цифрам, то получается следующее: в октябре Among Us скачали 74,8 раз, и это в 50 раз больше, чем в октябре прошлого года. Наиболее востребованной эта игра оказалась в Индии (15% от всех загрузок) и США (11,6%). По общему числу скачиваний всё выглядит, разумеется, намного убедительнее: более 200 миллионов раз к концу октября.
реклама
Что до пятёрки лучших, то она выглядит максимально тривиально и неинтересно. Subway Surfers расположилась на втором месте и Genshin Impact — на пятом. В очередной раз напомним, что Sensor Tower учитывает только уникальные установки, как и в случае с мобильными неигровыми приложениями.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила