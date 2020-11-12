Портал IGN снова воспользовался своим положением и за день до выхода Call of Duty Black Ops Cold War опубликовал 15-минутный видеоролик прохождения первой миссии её сюжетной кампании. Спойлеры, безусловно, имеются, но вряд ли их можно назвать серьёзными или решающими.

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Напомним, что Call of Duty Black Ops Cold War является продолжением первой Black Ops, и в её рамках нам необходимо выследить таинственного советского агента с позывным Персей, от которого может зависеть исход Холодной войны и смена центров силы в мире.

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Помимо одиночной кампании в Black Ops Cold War представлены сетевые режимы на любой вкус: даже любимый многими зомби-режим — и тот возвращается. Релиз завтра, 13 ноября, на всех актуальных платформах.