15 минут геймплея первой миссии Call of Duty Black Ops Cold War
Портал IGN снова воспользовался своим положением и за день до выхода Call of Duty Black Ops Cold War опубликовал 15-минутный видеоролик прохождения первой миссии её сюжетной кампании. Спойлеры, безусловно, имеются, но вряд ли их можно назвать серьёзными или решающими.
реклама
Напомним, что Call of Duty Black Ops Cold War является продолжением первой Black Ops, и в её рамках нам необходимо выследить таинственного советского агента с позывным Персей, от которого может зависеть исход Холодной войны и смена центров силы в мире.
реклама
Помимо одиночной кампании в Black Ops Cold War представлены сетевые режимы на любой вкус: даже любимый многими зомби-режим — и тот возвращается. Релиз завтра, 13 ноября, на всех актуальных платформах.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила