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В тестовую версию The Witcher Monster Slayer уже можно поиграть в России

Но пока на праздник пригласили только владельцев устройств на iOS.
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В конце августа CD Projekt RED анонсировала мобильный проект под названием The Witcher Monster Slayer, заимствовавший идею Pokemon GO и предоставляющий возможность охотиться на монстров мира «Ведьмака» с помощью дополненной реальности на своих мобильных устройствах. Когда проект доберётся до полноценного релиза, пока неясно, однако российские геймеры уже могут принять участие в её тестировании.

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На тестирование, однако, приглашены только владельцы устройств под управлением iOS, и, скорее всего, тест игры на Android состоится лишь ближе к релизу. Для поимки нужных монстров ннеобходимо не только делать это в указанных локациях, но и соблюдать погодные условия, время суток и другие параметры.

Трудно сказать, насколько востребованным будет данный проект при текущей эпидемиологической обстановке в мире с рекомендациями как можно меньше выходить из дома. Возможно, поэтому поляки и не торопятся с оглашением даты выхода.

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cd projekt red the witcher: monster slayer
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