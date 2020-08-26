Разработчики из студии CD Projekt RED неожиданно для всех анонсировали The Witcher: Monster Slayer. К сожалению, из большого и сильного тут только название и принадлежность к бренду. По факту, мы имеем дело с мобильной игрой. И всё было бы прекрасно, если бы не популярность Pokemon Go. Вы всё правильно поняли — только мы будем собирать не покемоном а монстров.

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Игрок будет выслеживать своих врагов (чудищ всяких, вы поняли) с непременным использованием технологии дополненной реальности. У нас тут имеется целый анонсирующий трейлер.

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CD Projekt RED справедливо предположила, что выпуском такого видео ограничиваться в момент анонса не стоит. Поэтому за трейлером сразу последовал геймплейный трейлер. Всё правильно: человек ходит, пялится в свой телефон и пытается выловить монстра, которого ему будет отрисовывать игра прямо на экране в режиме дополненной реальности. Для поимки монстра нужно будет выбирать не только правильные время и место, но ещё и погоду.

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The Witcher: Monster Slayer выйдет на iOS и Android «в скором времени».