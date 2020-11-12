Genshin Impact стала наиболее востребованной мобильной игрой октября
Неожиданная и довольно трудно поддающаяся объяснению популярность Genshin Impact уже привела к тому, что половина новостей об этом проекте относится к стремительному зарабатыванию им денег. Сегодняшний материал — не исключение: как стало известно благодаря подсчётам аналитической фирмы Sensor Tower, за октябрь Genshin Impact заработала без малого 239 млн долларов.
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Таким образом, в октябре Genshin Impact стала самой востребованной и, как следствие, прибыльной мобильной игрой. Наибольшей популярностью Genshin Impact пользуется на своей родине — в Китае — а на второй и третьей ступеньках пьедестала разместились Япония и США. На долю этих трёх государств приходится 64,5 % всего дохода игры.
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На втором месте в десятке самых прибыльных мобильных игр октября разместилась Honor of Kings, на третьем — PUBG Mobile.
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