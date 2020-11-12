Assassin’s Creed Valhalla, определённо, повезло: и любимый многими скандинавский сеттинг, и фактически стартовый крупный проект на консолях нового поколения, и повышенный спрос на видеоигры в условиях пандемии и самоизоляции. Всё это привело к тому, что Ubisoft официально заявила, что в стартовый день в «Вальгаллу» играло вдвое больше пользователей, чем в Assassin’s Creed Odyssey за тот же период.

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Новинка также пользуется огромным спросом на площадках YouTube и Twitch: как пишет Ubisoft в официальном пресс-релизе, Assassin’s Creed Valhalla по этому показателю превзошла любую другую игру компании.

Наконец, глава Ubisoft Ив Гиймо поблагодарил сотрудников, заявив, что выпуск Assassin’s Creed Valhalla на семи платформах (PC, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5) в сложных условиях пандемии — это потрясающее достижение.