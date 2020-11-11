Разработчики из Behavior Interactive представили очередное обновление для Dead by Daylight. Оно получило название A Binding of Kin и добавит в проект одного убийцу, вышившего и карту. К сожалению, даты релиза у DLC пока нет, но всё в скором времени разрешится.

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Итак, если говорить о новом убийце, то в данной ситуации речь идёт о целой паре: Шарлотта с крюком и маленький Виктор. И, если Шарлотта «играет основную скрипку», то у Виктору нужно забираться в труднодоступные места и хватать выживших до прихода Шарлотты. Новая выжившая — девушка по имени Элоди Ракото. Она решительная, не без сноровки и очень умная. Умеет сбежать из боя — вот такая чудная способность.

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Behavior Interactive планирует пополнять Dead by Daylight новым контентом и впредь. Девелоперы крайне позитивно настроены насчёт перехода на консоли нового поколения и очень гордятся 30-миллионой аудиторией проекта. При этом ежедневно в «ужастик» играет около 1 миллиона человек.