Братство Стали заглянет в Fallout 76 в самом начале зимы
Bethesda Game Studios огласила дату выхода ожидаемого обновления «Стальной рассвет» (Steel Dawn) для Fallout 76. Братство Стали вместе с новой сюжетной линией, локациями, экипировкой и сезонным пропуском появятся в игре уже первого декабря. Сопутствующий видеоролик, кратко вводящий в курс предстоящих в игре событий, прилагается.
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По сюжету, Паладин Лейла Рахмани с отрядом прибыли в Аппалачию, чтобы организовать здесь новое отделение Братства Стали. Игрокам предложат пройти первую главу новой линии заданий Братства, познакомят с новыми персонажами, предоставят доступ к укрытиям C.A.M.P. и даже позволят заслужить оружие и снаряжение из «стального» арсенала. Обновление бесплатное, но при желании фанаты Fallout 76 смогут приобрести так называемый набор новобранца Братства Стали, содержащий дополнительные внутриигровые «плюшки» вроде раскраски брони и особой эмоции приветствия
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Также Bethesda опубликовала план дальнейших мероприятий в Fallout 76 на ближайшие два месяца. Он полностью на русском языке, поэтому в пересказе не нуждается.
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