Издание IGN воспользовалось своим влиятельным положением, и за день до выхода ремейка Demon’s Souls, который станет одним из стартовых проектов на PlayStation 5, опубликовало 18-минутную запись игрового процесса в режиме производительности — в 4K при 60 кадрах в секунду. В нижеуказанном видео представлено самое начало игры.

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Напомним, что при создании ремейка Demon’s Souls разработчики руководствовались идеей максимального сохранения духа оригинала, так что данный проект следует воспринимать как графически и технологически более совершенную версию культовой игры.

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Ремейк Demon’s Souls является PlayStation 5-эксклюзивом.