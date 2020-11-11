Есть такой именитый японский разработчики Хидетаки Миядзаки, автор Dark Souls и Bloodborne. В данный момент он трудится над Elden Ring – крупнейшим ролевым проектом, о котором практически ничего не известно. Да, From Software ведёт активную разработку, но показывать публике своё детище пока не готова, Зато небезызвестный Фил Спенсер успел познакомиться с Elden Ring и посчитал игру «самой амбициозной» из всех работы Миядзаки.

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Фил в отношении нового проекта From Software не скупится на хвалебные эпитеты. Он убеждён, что Миядзаки «расширяет собственные горизонты» этим новым творением.

Фил Спенсер также пояснил, что за последние 10 лет он играл во все игры талантливого японского геймдизайнера, поэтому к его словам стоит прислушаться.

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Elden Ring – амбициозный проект From Software, над сценарием которого трудится писатель Джордж Мартин. Даты релиза у него нет. Равно как и нет понимания, на каких именно платформах он будет выпущен в первую очередь. Точно известно, что релиз состоится на PC, Xbox One и PlayStation 4.