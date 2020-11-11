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Глобальная стратегия Age of Wonders Planetfall получила крупное дополнение с новой кампанией

А также с новыми существами, фракцией и грааль-структурами.
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Разработчики из Triumph Studios продолжают снабжать свою футуристическую глобальную стратегию Age of Wonders Planetfall новым контентом. Свежая порция представлена новым дополнением под названием Star Kings и добавляет в игру новую игровую фракцию, новую сюжетную кампанию, грааль-структуры и новые виды существ.

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В дополнении Star Kings главными действующими лицами выступят представители фракции Связанных клятвой — местные рыцари без страха и упрёка, борющиеся за добро и справедливость. Сюжетная кампания дополнения выстроена вокруг миссии Связанных клятвой о спасении человечества и положения начала новой империи. В кампании мы будем играть за знатного паладина, которому предстоит раскрыть правду об угрожающих сохранности мира опасностях и разыскать Грааль-структуры, являющиеся основой для крупных и успешных империй.

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Дополнение предлагается в Steam по стандартной для Age of Wonders Planetfall цене в 435 рублей; сама же игра сейчас участвует в распродаже и может быть куплена за 316 рублей (скидка 66 %).

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