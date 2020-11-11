Авторы симулятора бездорожья SnowRunner открывают второй сезон
Разработчики из Saber Interactive совместно с Focus Home Interactive рассказали о новом сезоне SnowRunner, снабдив все описания скриншотами. Итак, второй сезон получил название Explore & Expand, он выйдет уже 16 ноября. Обладатели сезонного абонемента и премиум-издания игры получат доступ к контенту бесплатно. О самом наполнении тоже стало всё известно.
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Expore & Expand порадует двумя картами в регионе Юкон, Канада. Автомобильный парк пополнится тремя грузовиками, в игре также заявится масштабный строительный проект с уникальной механикой крафта. Плюс ко всему, сотрудники Saber Interactive пообещали вложить в пакет с контентом много новых предметов для кастомизации грузовиков.
Приятно, что одновременно со стартом второго сезона SnowRunner получит и бесплатное обновление. В игре появятся задания для карт регионов Аляски и Таймыр, новые украшательные элементы и два новых испытания.
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Напомним, на сегодняшний день SnowRunner доступна для PlayStation 4, Xbox One и PC. В случае с последним речь идёт об Epic Games Store.
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