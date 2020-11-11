Перед началом продаж Yakuza Like a Dragon разработчики и издатель проводили регулярную предпродажную подготовку игры, и, по всей видимости, она принесла свои плоды: старт проекта в Steam можно назвать сравнительно успешным. Дело в том, что в сервисе от Valve новинка более чем вдвое превзошла Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 по пиковому «онлайну», но при этом сильно отстала от вышедшей на PC в позапрошлом году Yakuza 0.

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По меркам современных игр, да ещё и предлагающихся по цене, превышающей 2000 рублей, результат очень скромный, однако пользовательские оценки у Yakuza Like a Dragon при этом крайне высокие: 89 % игроков рекомендовали новинку к прохождению.

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Стоит отметить, что Yakuza Like a Dragon является самой подготовленной для европейского и американского рынков частью франшизы: разработчики и английскую озвучку сделали, и переводы текстов на крупные европейские языки. Даже русские субтитры в начале следующего года добавят. Возможно, на выходных рекорд «онлайна» релизного дня будет побит, но тенденция пока не предвещает ничего радостного.