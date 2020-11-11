Yakuza Like a Dragon продемонстрировала сравнительно успешный старт в Steam
Перед началом продаж Yakuza Like a Dragon разработчики и издатель проводили регулярную предпродажную подготовку игры, и, по всей видимости, она принесла свои плоды: старт проекта в Steam можно назвать сравнительно успешным. Дело в том, что в сервисе от Valve новинка более чем вдвое превзошла Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 по пиковому «онлайну», но при этом сильно отстала от вышедшей на PC в позапрошлом году Yakuza 0.
реклама
По меркам современных игр, да ещё и предлагающихся по цене, превышающей 2000 рублей, результат очень скромный, однако пользовательские оценки у Yakuza Like a Dragon при этом крайне высокие: 89 % игроков рекомендовали новинку к прохождению.
реклама
Стоит отметить, что Yakuza Like a Dragon является самой подготовленной для европейского и американского рынков частью франшизы: разработчики и английскую озвучку сделали, и переводы текстов на крупные европейские языки. Даже русские субтитры в начале следующего года добавят. Возможно, на выходных рекорд «онлайна» релизного дня будет побит, но тенденция пока не предвещает ничего радостного.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила