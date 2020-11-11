Недовольные футболисты на первых скриншотах «некстгенной» версии FIFA 21
Спортивное подразделение Electronic Arts опубликовало два (в данном материале они «склеены» в один) снимка экрана, созданных в версии FIFA 21 для консолей нового поколения. Отмечается очень высокая детализация лиц, благодаря чему можно лучше разглядеть «передаваемые» футболистами эмоции. Насколько подобный уровень детализации обоснован в такой игре, как FIFA 21, сказать трудно, но он присутствует.
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Графическое обновление FIFA 21 для Xbox Series и PlayStation 5 появится 4 декабря. Все обладатели FIFA 21 для консолей уходящего поколения получат обновление бесплатно. Весь достигнутый прогресс будет перенесён в обновлённую версию, но только в рамках одной платформы: с Xbox на PlayStation и наоборот без потери прогресса перейти не получится.
Напомним, что владельцы PC, Xbox One и PlayStation 4 играют в FIFA 21 с девятого октября.
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