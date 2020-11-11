Когда игровое сообщество впервые увидело игровой процесс «некстгенного» слэшера Godfall, проект был принят без особого энтузиазма. Со временем и новыми публикациями мнение игроков и журналистов лишь укреплялось, и вот, сегодня, за день до выхода игры и старта продаж PlayStation 5 в странах «первой волны», разработчики из Counterplay Games сняли эмбарго на публикацию рецензий и оценок.

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Журналисты отмечают достойную графическую часть, но ругают проект за однообразность и слабое повествование. Некоторые критики даже считают, что Godfall создавалась исключительно с целью демонстрации возможностей консолей нового поколения, не стараясь при этом удивить куда более важными для игры составляющими — игровым процессом и продуманным сюжетом.

На момент публикации данной заметки средний рейтинг Godfall на Metacritic составлял 62 балла из 100 возможных. Рецензий пока очень мало: возможно, к завтрашнему дню средняя оценка проекта изменится (в любую сторону).