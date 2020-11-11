Необычный «выживач» Grounded от Obsidian опробовали более пяти миллионов игроков
Несмотря на откровенно нестандартный сеттинг, кооперативный «выживач» Grounded, вышедший летом по программе раннего доступа, получил высокие пользовательские оценки, а сегодня разработчики из Obsidian Entertainment с гордостью рапортовали о том, что аудитория проекта уже превысила пять миллионов игроков.
реклама
Параллельно с публикацией радостной новости разработчики также выпустили для Grounded огромное обновление (крупнейшее на данный момент), которое добавляет в игру целый новый подводный биом с новыми представителями фауны, опасностями и загадками.
реклама
Напомним, что Grounded доступна на PC и Xbox старого и нового поколений. На Xbox Series X проект способен работать в режиме 4K@60 fps, на Xbox Series S же всё закономерно гораздо скромнее — 1080p@60 fps.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила