Несмотря на откровенно нестандартный сеттинг, кооперативный «выживач» Grounded, вышедший летом по программе раннего доступа, получил высокие пользовательские оценки, а сегодня разработчики из Obsidian Entertainment с гордостью рапортовали о том, что аудитория проекта уже превысила пять миллионов игроков.

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Параллельно с публикацией радостной новости разработчики также выпустили для Grounded огромное обновление (крупнейшее на данный момент), которое добавляет в игру целый новый подводный биом с новыми представителями фауны, опасностями и загадками.

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Напомним, что Grounded доступна на PC и Xbox старого и нового поколений. На Xbox Series X проект способен работать в режиме 4K@60 fps, на Xbox Series S же всё закономерно гораздо скромнее — 1080p@60 fps.