Через час с небольшим откроется доступ к ремастеру Observer с подзаголовком System Redux, и разработчики из Bloober Team приурочили к данному событию сопутствующий видеоролик довольно мрачного содержания.

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Стоит напомнить, что в Observer System Redux представлены улучшенные графические эффекты, более качественные модели персонажей и текстуры более высокого разрешения. Более того, в System Redux добавлены три дополнительных сторонних задания, так что одними графическими улучшениями разработчики не ограничились.

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Сегодня игра выйдет на PC и Xbox Series, а 12 ноября — на PlayStation 5.