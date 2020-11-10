Королевская битва Fortnite распространяется по условно-бесплатной модели, благодаря чему во многом и завоевала такую огромную популярность и общественное признание. Однако в будущем это может измениться; по крайней мере, такие выводы сделали фанаты игры, получившие от Epic Games электронные письма с предложением принять участие в опросе касательно возможности оформления ежемесячной подписки.

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В частности, в опросе упоминается приемлемая, по мнению игрока, стоимость такой подписки и её контентное наполнение. Также компании интересно, насколько отрицательно или положительно — по шкале от 1 до 10 — игроки вообще расценивают подобный гипотетический шаг компании. Судя по контексту, речь идёт именно о подписке на некий дополнительный контент; базовая версия игры останется условно-бесплатной.

Журналисты издания Eurogamer направили в Epic Games запрос с просьбой прокомментировать данную информацию, однако он остался без ответа.