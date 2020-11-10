Epic Games не исключает возможности внедрения в Fortnite ежемесячной подписки
Королевская битва Fortnite распространяется по условно-бесплатной модели, благодаря чему во многом и завоевала такую огромную популярность и общественное признание. Однако в будущем это может измениться; по крайней мере, такие выводы сделали фанаты игры, получившие от Epic Games электронные письма с предложением принять участие в опросе касательно возможности оформления ежемесячной подписки.
реклама
В частности, в опросе упоминается приемлемая, по мнению игрока, стоимость такой подписки и её контентное наполнение. Также компании интересно, насколько отрицательно или положительно — по шкале от 1 до 10 — игроки вообще расценивают подобный гипотетический шаг компании. Судя по контексту, речь идёт именно о подписке на некий дополнительный контент; базовая версия игры останется условно-бесплатной.
Журналисты издания Eurogamer направили в Epic Games запрос с просьбой прокомментировать данную информацию, однако он остался без ответа.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила