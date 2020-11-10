Авторы кровавого ретро-боевика Prodeus сдержали данное ещё в конце лета обещание и выпустили свой проект в раннем доступе Steam строго в указанный день 10 ноября. Примечательно, что всего за несколько часов игра уже получила сотни пользовательских рецензий в Steam, из которых 96 % — положительные. Очевидно, проект удался во всех его аспектах.

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Стоит напомнить, что в задачу авторов Prodeus входило не только «косметическое» воссоздание шутера образца 1990-х, но и организация соответствующего игрового процесса с запутанными уровнями, толпами врагов и высокими требованиями к скорости реакции игрока.

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В раннем доступе Prodeus пробудет около года: за это время разработчики собираются расширить сюжетную линию, добавить новое оружие и другой игровой контент.