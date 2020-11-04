Плакаты с декабрьской датой релиза Cyberpunk 2077 стали появляться на торцах домов в Варшаве
Как всем уже известно, дата выхода Cyberpunk 2077 в очередной раз была отложена и теперь назначена на 10 декабря. По всей видимости, разработчики из CD Projekt RED отложили релиз теперь уже точно в последний раз и уверены в том, что в декабре игроки смогут приступить к прохождению долгожданной RPG.
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Так, например, в Варшаве на торцах жилых домов уже начали появляться гигантские рекламные плакаты Cyberpunk 2077 с указанием 10 декабря как даты релиза проекта. Вряд ли маркетинговый отдел CD Projekt RED пошёл бы на такой шаг, если бы не был уверен в том, что плакаты не придётся убирать и менять их на новые с уже другой датой выхода.
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Стоит напомнить, что последний перенос релиза Cyberpunk 2077 был вызван необходимостью довести до ума версии игры для консолей уходящего поколения. Версии для компьютеров и новых консолей работают исправно и без нареканий.
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