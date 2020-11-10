Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Хакеры объявили о выходе джейлбрейка для актуальных версий iOS

Актуально для устройств с чипами Apple A10 и A10X.
+
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке

Хакерская группа checkra1n разместила на своё сайте объявление о взломе iOS версий 14.1 и 14.2. Необходимые инструменты для взлома и инструкции размещены всё на том же портале хакерского сообщества.

реклама

анонсы и реклама
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Если говорить об устройствах, для которых джейлбрейк будет доступен, то сейчас подтверждено, что смартфоны и планшеты с установленными чипами Apple A10 и A10X точно для этого подходят. Напомним, к таким аппаратам относятся iPhone 7 и 7 Plus, iPad 2018, iPad 2019 и iPad Pro 10.5. С определёнными ограничениями джейлбрейк также доступен для iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

Напомним также, что летом нынешнего года хакеры смогли организовать взлом ещё первых бета-версий iOS 14 спустя несколько дней после релиза. Тогда джейлбрейк был доступен для всех мобильных устройств Apple с установленными чипами A8, A8X, A9 и A9X.

реклама

Группа checkra1n подтвердила, что в новой версии эксплоита для iOS 14.1 и iOS 14.2 были устранены некоторые ошибки, которые могли приводить к неправильному отображению элементов интерфейса системы устройства, зависанию устройства и непреднамеренному запуску режима DFU.

Напомним также, что летом нынешнего года хакеры смогли организовать взлом ещё первых бета-версий iOS 14 спустя несколько дней после релиза. Тогда джейлбрейк был доступен для всех мобильных устройств Apple с установленными чипами A8, A8X, A9 и A9X.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Хакеры объявили о выходе джейлбрейка для актуальных версий iOS
+
TikTok стал самым скачиваемым мобильным приложением в октябре 2020 года
2
Insomniac услышала игроков и разрешит переносить сохранения из Spider-Man в ремастер
+
Сетевой хоррор Dead by Daylight переводят на новые консоли с помощью бесплатных обновлений
1
Переработанная версия первого сезона Sam & Max Save The World от Telltale выходит в декабре
1
Ремейк культового «рисованного» шутера XIII выходит уже завтра — смотрим видео
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 918
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 215
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
3 ноября 2020 80
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, которые стоит приобрести на распродаже 11.11
6
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
105
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
20
Быстрый игровой компьютер для работы и игр – оптимальная сборка этой осени всего за 74 420 рублей
10
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
18
Смарт-часы с АлиЭкспресс: 5 популярных моделей на любой кошелек
3
Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2
3
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
3
Распродажа 11.11 в магазине ключей KeysOff – скидки до 55% и бесплатные лицензии на Windows 10
Профессия Data Scientist – карьерный рост и возможности

Сейчас обсуждают

Testnamev Nexus
11:31
Аналогично. Апгрейд раз в 10 лет, не чаще. Раньше i5 за 300$ даже и не мечтал, а теперь ryzen на 4 ядра урвал за 43$. Отдавать пол зарплаты на баловство это бред
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
ахахах
11:30
все карты давно трудятся.И ничё там негорело с такой пажаробезопасностью-просто нассали в уши
Пожар на фабрике MSI может навредить поставкам видеокарт GeForce RTX 3070/3080/3090
SmaSheR
11:30
Лолчто? Ты когда в последний раз софтовый рендеринг в играх видел?
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
Сергей Колесник
11:29
"Windows 10 – стабильность и быстродействие" ахахаха, это шутка такая? если стабильность понятие условно приемлемое, у меня не слетала сама винда, то про быстродействие это вообще не к 10ке
Microsoft рекомендует сегодня установить новое обновление Windows 10 – стабильность и быстродействие
Gunnar
11:26
Светскую беседу поддержать)
В России создадут передовые полимеры для перспективной электроники
Пузо
11:26
Какой сюр, в новостях про какую то облажавшуюся третьесортную контору беснуется демшиза с пеной на губах вереща про Путина...
Выход процессоров AMD Ryzen может привести к банкротству крупной аналитической компании из Нью-Йорка
Gunnar
11:25
Нажимаешь на ник автора вверху статьи и видишь всё его "творчество".
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
Miki_Sambrero
11:24
почему раньше игры весили 15-20гб сейчас 150, они не стали в10 раз красивее по графике, в 10раз лучше по физике да и контента, карт, миссий там одинаково.
Части игр для PlayStation 5 можно будет выбрасывать для экономии места
Testnamev Nexus
11:23
Раньше интел этим тестом пинали амд. Думали никто им не страшен, забили на апгрейд заводов, думали кормить юзеров 14нм десятилетиями только меняя сокеты и названия, да добавляя частоту и кеши по чуть...
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
ink
11:22
Зато цене может навредить xD
Пожар на фабрике MSI может навредить поставкам видеокарт GeForce RTX 3070/3080/3090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем