Хакеры объявили о выходе джейлбрейка для актуальных версий iOS
Хакерская группа checkra1n разместила на своё сайте объявление о взломе iOS версий 14.1 и 14.2. Необходимые инструменты для взлома и инструкции размещены всё на том же портале хакерского сообщества.
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Если говорить об устройствах, для которых джейлбрейк будет доступен, то сейчас подтверждено, что смартфоны и планшеты с установленными чипами Apple A10 и A10X точно для этого подходят. Напомним, к таким аппаратам относятся iPhone 7 и 7 Plus, iPad 2018, iPad 2019 и iPad Pro 10.5. С определёнными ограничениями джейлбрейк также доступен для iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.
Напомним также, что летом нынешнего года хакеры смогли организовать взлом ещё первых бета-версий iOS 14 спустя несколько дней после релиза. Тогда джейлбрейк был доступен для всех мобильных устройств Apple с установленными чипами A8, A8X, A9 и A9X.
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Группа checkra1n подтвердила, что в новой версии эксплоита для iOS 14.1 и iOS 14.2 были устранены некоторые ошибки, которые могли приводить к неправильному отображению элементов интерфейса системы устройства, зависанию устройства и непреднамеренному запуску режима DFU.
Напомним также, что летом нынешнего года хакеры смогли организовать взлом ещё первых бета-версий iOS 14 спустя несколько дней после релиза. Тогда джейлбрейк был доступен для всех мобильных устройств Apple с установленными чипами A8, A8X, A9 и A9X.
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