Когда в конце сентября стало известно, что в обновлённую версию экшена Spider-Man (2018) для PlayStation 5 нельзя будет перенести файлы сохранений с оригинальной версии игры для PlayStation 4, сообщество было, мягко говоря, раздосадовано. Фанаты «Человека-паука» начали штурмовать все возможные контакты студии Insomniac Games с просьбой одуматься и внедрить эту простую функцию. И вот, буквально час назад история завершилась на позитивной ноте.

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Разработчики из Insomniac в своём официальном Twitter уведомили игроков о том, что в ближайшем обновлении в PS4-версии Spider-Man появится возможность экспорта сохранений в Spider-Man Remastered. Помимо желанной функции в PS4-версии игры также появятся три костюма для «Паука» из обновлённой версии. Обновление планируют выпустить примерно ко Дню Благодарения (в этом году — 26 ноября).

Стоит отметить, что Spider-Man Remastered пока распространяется в комплекте с расширенным изданием Spider-Man Miles Morales, который выйдет 12 ноября вместе со стартом продаж PlayStation 5 в странах так называемой первой волны.