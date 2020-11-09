Переработанная версия первого сезона Sam & Max Save The World от Telltale выходит в декабре
Есть такая студия Skunkape Games, она основана одним из учредителей многострадальной Telltale Дэном Коннорсом. Так вот, эта новообразованная компания в данный момент ведёт работы над ремастер-версией первого сезона Sam & Max и планирует выпустить его уже 2 декабря. Переиздание получило название Sam & Max Save The World Remastered.
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Над первым сезоном, состоящим из пяти эпизодов, работает всего лишь несколько человек. По словам Дэна Коннорса, все они работали над оригинальной версией сезона. Более того, новообразованной студии Skunkape Games удалось заполучить благословение Стива Пёрселла — человека, который придумал комиксы про Сэма и Макса.
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Чем ремастер будет удивлять? Естественно, всеми своими обновлёнными компонентами. Вот список:
- новый интерфейс и начальная заставка;
- улучшенное качество графики;
- пять новых музыкальных композиций от Джареда Эмерсона-Джонсона — автора
- оригинального саундтрека;
- поддержка широкоформатных мониторов;
- обновлённые ракурсы камеры в ключевых сценах — для повышения кинематографичности;
- переработанные и более детализированные модели всех объектов и персонажей, включая Сэма и Макса;
- поддержка геймпадов.
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Sam & Max Save The World Remastered должна выйти в продажу 2 декабря на PC (Steam и GOG) и Switch. Если мы говорим про Steam, то там за обновлённый сезон попросят 435 рублей по предзаказу.
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Владельцам оригинальной версии предлагают тоже оформить предзаказ, но со скидкой в 50%. Русские субтитры будут в комплекте, что хорошо.
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