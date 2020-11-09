Студия PlayMagic совместно с Microids выпустила релизный трейлер XIII — ремейка сел-шейдингового шутера от первого лица, оригинал которого вышел ещё в 2003 году. Видеоролик посвятили основной сюжетной завязке, о которой помнят только «старожилы».

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Игроку придётся примерить на себя роль Тринадцатого — человека, который не помнит, кто он такой. XIII в своё время была вдохновлена одноименной графической новеллой, в которой используется система рисованной графики по модной некогда технологии cel-shading.

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Новый художественный стиль ремейка, конечно, отдаёт дань оригинальной «рисованной» графике, но очень сильно отличается от того, что было раньше. При этом, музыку и записанные реплики перекочевали в ремейк из оригинала.

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В остальном же XIII, как и проект 2003-го года, предлагает нам всё тот же разнообразный игровой процесс, в котором фазы динамичных сражений сменяются стелсом и исследованием локаций. Одиночная кампания здесь представлена 34 уровнями, арсенал героя состоит из 15 пушек. Главная цель для Тринадцатого — вернуть свою память и разобраться со всеми плохими людьми, которые устроили на него охоту. Мультиплеер в проекте тоже есть.

Ремейк XIII выходит уже завтра, 10 ноября, на PC, Xbox One и PlayStation 4. Причём, на PC игра выходит не только в Steam, но и в GOG. Оригинал в своё время выходил на PC, PlayStation 2, Xbox и Nintendo Gamecube.