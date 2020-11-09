Разработчики экшена Borderlands 3 опубликовали трейлер второго сезонного пропуска. В него войдут два новых DLC с уникальными режимами. Дополнения получили довольно забавные названия: «Дизайнерская версия» и «Режиссёрская версия».

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Первое DLC будет включать в себя режим «Гонка вооружений». Игрокам придётся выяснять отношения за уникальные пушки, начиная каждый бой без них. В этом же дополнении появятся новые скины и новые древа навыков героев. Обновка уже доступна в Steam. Второе дополнение должно появиться весной будущего года.

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За покупку второго сезонного пропуска в Steam у вас попросят 1399 рублей. Для запуска дополнений придётся обзавестись полной версией Borderlands 3. Кстати, у неё довольно неплохой пользовательский рейтинг: рейтинг составляет 82% на основании более 40 тысяч отзывов.