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Стартовал второй сезон Borderlands 3, разработчики выпустили «убойное» видео

Два дополнения.
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Разработчики экшена Borderlands 3 опубликовали трейлер второго сезонного пропуска. В него войдут два новых DLC с уникальными режимами. Дополнения получили довольно забавные названия: «Дизайнерская версия» и «Режиссёрская версия».

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Первое DLC будет включать в себя режим «Гонка вооружений». Игрокам придётся выяснять отношения за уникальные пушки, начиная каждый бой без них. В этом же дополнении появятся новые скины и новые древа навыков героев. Обновка уже доступна в Steam. Второе дополнение должно появиться весной будущего года.

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За покупку второго сезонного пропуска в Steam у вас попросят 1399 рублей. Для запуска дополнений придётся обзавестись полной версией Borderlands 3. Кстати, у неё довольно неплохой пользовательский рейтинг: рейтинг составляет 82% на основании более 40 тысяч отзывов.

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Зеновий Радеонович
20:08
Проходняк.
Стартовал второй сезон Borderlands 3, разработчики выпустили «убойное» видео
ego0550
20:08
Вот типичный тест от обзорщиков, даже с разницей в 200МГц 2080ти обходит 3070 на 6%. А теперь посмотрим на частоты. У 3070 - потолочные 1980, выше 2000 уже идут краши на большинстве карт. А что у 2080...
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