Авторы Spider-Man: Miles Morales напоминают о скором релизе игры с помощью ролика
К своему скорому релизу готовится Spider-Man: Miles Morales. Этот проект сейчас получил специальный трейлер, приуроченный к выходу, который должен состояться 12 ноября. В таких ситуациях релизное видео — это «нарезка», демонстрирующая основные особенности проекта или сюжетных персонажей с пафосными речами. В нашем случае мы получили второй вариант.
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Показали не только друзей и подруг «паучка», но и главных злодеев — главу компании Roxxon Саймона Кригера и Тинкерера. Экшен-сцены в ролике тоже есть: «зарубы» с участием бандитов из организации «Подземелье», Носорога и Бродяги получились бодрыми. Только вот в плане хореографии боёв всё не выходит за рамки типичной игры или фильма по Человеку-пауку.
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Spider-Man: Miles Morales должна выйти не только на PlayStation 4, но и на PS5. Релиз случится одновременно со стартом продаж PS5, но в России устройство официально появится только 19 ноября.
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