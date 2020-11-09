Королевская битва по Vampire The Masquerade будет распространяться по условно-бесплатной модели
В самом начале этого месяца шведская студия Sharkmob объявила о работе над королевской битвой во вселенной Vampire The Masquerade (World of Darkness). Первоначальной информации о проекте, в том числе самой важной вроде модели распространения, было не так уж и много, но на днях на официальном сайте «Мира Тьмы» появился раздел с частыми вопросами и ответами по грядущему «батл роялю».
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В основном разработчики лишь развёрнуто пересказали информацию с анонса, но также поведали о модели распространения проекта. Выяснилось, что он будет доступен по условно-бесплатной модели, и никаких механик pay to win (когда за настоящие деньги покупается что-то дающее преимущество в игре перед другими участниками процесса) в нём не предусмотрено.
Напомним, что действие королевской битвы по Vampire The Masquerade развернётся в Праге: мы будем играть за вампиров из противоборствующих фракций, применять суперспособности и, конечно же, попивать кровушку.
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Как разработчики собираются зарабатывать на своём творении, пока не уточняется, но логичнее всего будет предположить, что дело ограничится косметическими микротранзакциями. Релиз запланирован на вторую половину следующего года.
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