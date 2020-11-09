В наши времена, когда объём установки игры нередко превышает 100 Гбайт, а после года обновлений легко может переваливать и за 250 Гбайт, информацию о занимаемом очередной новинкой пространстве на накопителе трудно назвать бесполезной. К счастью, в случае с Assassin’s Creed Valhalla спешно «вычищать» свой твердотельный накопитель или же прибегать к использованию «архивного» обычного жёсткого диска не придётся.

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Согласно опубликованной Ubisoft официальной информации, Assassin’s Creed Valhalla займёт всего около 45 Гбайт пространства как на PC, так и на консолях обоих поколений.

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Попутно Ubisoft рассказала, что в день выхода Assassin’s Creed Valhalla получит обновление, которое исправит некоторые огрехи в квестах, поправит игровой баланс и улучшит производительность и стабильность.

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Напомним, Assassin’s Creed Valhalla выйдет завтра, 10 ноября, на PC, Xbox Series, Xbox One и PlayStation 4, и 12 ноября на PlayStation 5.