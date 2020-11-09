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Microsoft займётся покупкой японских игровых студий

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Компания Microsoft в данный момент рассматривает возможность усиления своего присутствия на игровом рынке Японии. По сведениям издания Bloomberg, в данный момент специалисты из Редмонда ведут переговоры сразу с несколькими крупными японскими студиями по поводу их покупки. В самое ближайшее время крупных анонсов по этому поводу ждать не стоит, но представительство Microsoft в Азии отмечает, что сама возможность покупки существует.

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Игровое подразделение Microsoft предпринимало попытки заявить о себе на азиатском рынке и ранее. Особенно бурной эта деятельность была во времена активного продвижения Xbox 360. Кажется, сейчас мы становимся свидетелями нового витка борьбы за игрока в указанном регионе. Если говорить о Японии, то Microsoft ставит перед собой цель не только продать там побольше консолей, но и увеличить количество подписчиков сервиса Xbox Game Pass.

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Но японский рынок крайне консервативен и предсказуем в своих предпочтениях. Понять это можно по тому же разделению рынка консолей. Присутствие Xbox One там исчисляется десятыми долями процента, тогда как PlayStation 4 имеет чуть более 10%, а Switch – почти 90%. Менять такое положение дел будет крайне непросто.

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Microsoft в данный момент ведёт переговоры с японскими разработчиками по поводу выпуска их игр в указанном регионе. Koei Tecmo уже готова возложить на себя подобные обязанности при условии, что Microsoft гарантирует приход в Японию «всерьёз и надолго».

Чем всё это закончится — покажет только время. От себя добавим, что поведение Microsoft в данный момент очень напоминает её действия в эпоху противостояния Xbox 360 и PlayStation 3. Тогда редмондцы тоже пытались захватывать крупные рынки, расширяя там своё присутствие. Компания не боялась переманивать крупных японских разработчиков, которым давалась полная творческая свобода. К примеру, под патронажем Microsoft и эксклюзивно для Xbox 360 были выпущены крупные проекты Lost Odyssey и Blue Dragon. Их разработкой управлял Хиронобу Сакагути, создатель знаменитой серии Final Fantasy.

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