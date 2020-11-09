Эксклюзивность игр для тех или иных платформ (а то и вовсе отдельных магазинов в рамках одной платформы) — это всегда неприятно, ведь нарушается свобода выбора. Через эксклюзивность для Epic Games Store прошёл и ремастер Ghostbusters The Video Game, однако портал PC Gamer обратил внимание на то, что на Steam-страничке данной игры по «Охотникам за привидениями» появилась дата выхода — 17 ноября.

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Официальные страницы игры в социальных сетях пока молчат, поэтому нельзя исключать и обычную ошибку.

Напомним, что Ghostbusters The Video Game Remastered вышла в октябре прошлого года и получила сдержанные оценки прессы и несдержанные оценки от конечных игроков. В основном претензии сводились к тому, что хоть игра и стала выглядеть чуть привлекательнее, но от своих детских болезней она так и не была излечена. Выражаясь простым языком, халтура.