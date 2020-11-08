Качество рейтрейсинга в Watch Dogs: Legion для Xbox Series уже можно оценить по скриншотам и видео от журналистов
Watch Dogs: Legion для консолей Xbox Series получила специальное обновление, которое улучшает внешний вид игры. При каком разрешении всё теперь работает — ещё нужно узнать. Но журналисты утверждают, что и на Xbox Series X, и на Xbox Series S проект работает при 30 кадрах в секунду с активированной трассировкой лучей.
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В Сети даже начали появляться видеоматериалы и скриншоты, демонстрирующие внешний вид обновлённой Legion. Мы для вас вытащили несколько таких скриншотов. Например, вот на этой паре картинок слева показана игра без активированных «лучей», а справа — с ними.
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На этом скриншоте некто Джон Линнеман заснял свою версию игры с включённой трассировкой лучей. Он также рассказал, что у игры есть ограничение по расстоянию до объектов, которые появляются в отражениях. И на консолях это расстояние самое маленькое. Особенно хорошо заметно данное ограничение именно на данном скриншоте. Обратите внимание — зданию слева не хватает мелких деталей.
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Помимо скриншотов, в Сеть также попали и видео. Кое-какие ролики пока доступны в Twitter. Оценить работу технологии можно, например, здесь и ещё здесь. А специально для тех, кому лень переходить по ссылкам и смотреть видео из не самого удобного плеера в Twitter, мы размещаем ролик с YouTube от другого блогера.
Напомним, официально Watch Dogs: Legion выходит на Xbox Series только 10 ноября, а на PlayStation 5 проект появится 12 ноября. Причём, в случае с консолью Sony рейтрейсинг тоже будет доступен сразу, но в таком случае можно рассчитывать только на 30 fps.
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