Лазерные стены: Ubisoft показала геймплей обновления Neon Dawn для Rainbow Six Siege
Как и было обещано в середине этой недели, сегодня Ubisoft полноценно представила обновление-сезон Operation Neon Dawn для Rainbow Six Siege. Главным пунктом обновления выступает новая оперативница — боец защиты под позывным Aruni.
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Ubisoft не просто так отнесла Aruni в класс защиты: эта воинственная дама превосходно окапывается внутри зданий и перекрывает различные проходы с помощью лазерных лучей, уничтожающих подлетающие снаряды, дестабилизирующих устройства и прожигающих оппонента. Союзники Aruni при этом к воздействию лазерного излучения невосприимчивы. Таковы игровые условности.
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Параллельно Ubisoft провела большую работу и переделала поле боя «Небоскрёб», сделав его более привлекательным не только с эстетической, но и с геймплейной точек зрения. Два геймплейных видеоролика прилагаются.
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Обновление Operation Neon Dawn выйдет в декабре, а на тестовом сервере его можно будет опробовать уже с завтрашнего дня, 9 ноября.
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