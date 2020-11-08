Разработчики из People Can Fly совместно со Square Enix продолжают рассказывать, чем сможет порадовать ролевой шутер Outriders. В этот раз нам всем показали, что за контент откроется высокоуровневым игрокам, которые завершат основную сюжетную кампанию. Специально для таких упорных исследователей откроются специальные миссии, получившие название «Экспедиции». Для разъяснения по сути данных хардкорных заданий был выпущен специальный видеоролик.

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Экспедиции — набор заданий, которые смогут бросить вызов даже самому опытному пользователю. За прохождение таких испытаний полагается выдача ультимативного снаряжения. Сотрудники People Can Fly подчёркивают, что Экспедиции расширяют основной сюжет игры и не являются повторением последних миссий основной сюжетной кампании. Что самое главное, без слаженной команды выигрывать здесь не получиться. То есть, гордых одиночек в Экспедициях не ждут — нужна командная работа опытных игроков с хорошей экипировкой и эффективными сборками персонажей.

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Помимо демонстрации высокоуровневого контента, разработчики представили 10-минутный ролик, наглядно демонстрирующий плюс и минусы класса Техномант.

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Напомним, Outriders – сетевой ролевой боевик, в котором игроков отправят в мрачный фантастический мир, где у человечества дела обстоят не очень хорошо. Единственная надежда — далёкий таинственный сигнал. Команда первопроходцев отправляется на поиски его источника, вокруг этого и разворачивается вся история.

Outriders должна поступить в продажу 2 февраля будущего года. Целевые платформы известны: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series.